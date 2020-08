Scuola, in Abruzzo rientro in classe rinviato al 24 settembre: in quali Regioni slitta la partenza



Anche l’Abruzzo si aggiunge alle Regioni in cui le scuole riapriranno, per l’avvio del nuovo anno scolastico, il 24 settembre: stessa decisione già presa da Puglia e Calabria e che potrebbe essere seguita anche dalla Campania. Andiamo a vedere quali sono le Regioni che inizieranno prima del 14 settembre (data stabilita a livello nazionale) e quali dopo le elezioni regionali.

Continua a leggere



Anche l’Abruzzo si aggiunge alle Regioni in cui le scuole riapriranno, per l’avvio del nuovo anno scolastico, il 24 settembre: stessa decisione già presa da Puglia e Calabria e che potrebbe essere seguita anche dalla Campania. Andiamo a vedere quali sono le Regioni che inizieranno prima del 14 settembre (data stabilita a livello nazionale) e quali dopo le elezioni regionali.

Continua a leggere

Continua a leggere