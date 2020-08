Scuola, la nuova idea di Azzolina: “Lezioni anche nei B&B, non sarebbe uno scandalo”



La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, lancia una nuova idea: lezioni scolastiche all’interno dei bed and breakfast per ovviare al problema della mancanza degli spazi e delle aule. “Il tema della mancanza di aule non è nuovo né ci deve scandalizzare il fatto che si studino soluzioni alternative, come i B&B”, afferma.

