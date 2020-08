Scuola, le classi in quarantena faranno lezione con la didattica a distanza



Con la ripartenza della scuola una delle incognite riguarda il modo in cui portare avanti le lezioni in caso di classe posta in quarantena in seguito all’individuazione di un caso positivo. L’ipotesi più probabile, al momento, è quella di proseguire attraverso la didattica a distanza, che sembra non essere incompatibile con l’isolamento di docenti e studenti.

