Scuola, niente mascherine in classe se c’è distanza di 1 metro: la precisazione del Cts



Alla vigilia della riapertura delle scuole, con i corsi di recupero che partono il primo settembre, il Comitato tecnico-scientifico ricorda le regole sull’utilizzo delle mascherine in classe. Nel caso in cui venga rispettato il distanziamento di un metro non è necessario indossarle, anche se si precisa che si può prevedere l’obbligo anche in questi casi se ci si trovi di fronte a particolari situazioni epidemiologiche.

