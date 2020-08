Scuola, “non autorizzo mio figlio con sintomi a essere isolato”: catena sul web, ma è una fake news



Centinaia di mamme stanno pubblicando su Facebook e sui gruppi Whatsapp il post dove negano l’autorizzazione a isolare i propri figli a scuola nel caso risultassero positivi al Coronavirus. Ma è una fake news. Le linee guida del ministero della Pubblica Istruzione non prevedono la sottrazione degli studenti minori ai genitori, al contrario prevedono di riconsegnarli alle famiglie quanto prima, per avviare i percorsi sanitari normali. Il diniego del consenso su Facebook inoltre non ha alcuna validità.

