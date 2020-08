Scuola, sindacati diffidano Azzolina: “Prof non rientrano in classe senza aumenti e sicurezza”



Gilda e Flc Cgil, sindacati del reparto scuola, diffidano il ministero dell’Istruzione e la sua titolare, Lucia Azzolina, chiedendo che gli insegnanti vengano pagati in più per effettuare le lezioni di recupero previste a partire dal primo settembre. Secondo le sigle sindacali quelle ore non sarebbero comprese negli obblighi di servizio e sarebbe quindi “necessario retribuire i docenti”.

