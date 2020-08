Scuola, Speranza dopo il summit Oms: “Pianificare didattica a distanza per eventuali chiusure”



Dopo il summit con 53 Paesi, il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa, Hans Kluge, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno rilasciato una nota congiunta ribadendo l’importanza di riaprire le scuole. Ma, allo stesso tempo, va pianificata “la disponibilità dell’apprendimento online per integrare l’apprendimento nel prossimo anno scolastico”, nel caso in cui ci siano nuove chiusure.

