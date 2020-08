“Se vuoi il perdono di Dio vai a costituirti”: prete fa arrestare femminicida



Tormentato dai rimorsi per aver ucciso una giovane donna nel 2015, Damiano Torrente, 46enne di Palermo già condannato per stalking, ha cercato conforto presso il sacerdote della sua parrocchia. È stato il religioso a convincerlo a consegnarsi, assistito dal suo avvocato, alle autorità competenti, facendo ritrovare il corpo in un dirupo: “Solo così otterrai il perdono di Dio”. Il 46enne è in stato di fermo.

