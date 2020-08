Seconda ondata Coronavirus: il piano segreto sulla fase 3 con tre scenari possibili e 5 soluzioni



Un dossier riservato stilato dagli esperti dell’ISS e del ministero della Salute analizza quanto potrà accadere in autunno in Italia, in caso dovesse arrivare una seconda ondata di Coronavirus. Si parla della riapertura delle scuole, che potrebbe far salire la curva epidemiologica: l’indice di contagio RT crescerebbe dello 0,4 soltanto con il ritorno in classe.

