“Sei un negro di m…, vai via”: aggressione a sfondo razziale all’Argentario, vittima ha 18 anni



L’ha strattonato, gli ha messo le mani al collo e poi gli ha detto: “Sei negro, vai via di qui”. Vittima dell’aggressione a sfondo razziale avvenuta in uno stabilimento a Orbetello un 18enne senegalese ospite di una comunità in provincia di Terni. Responsabile dell’aggressione un turista 40enne già noto per reati come rissa e resistenza a pubblico ufficiale.

