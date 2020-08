Senigallia, auto si scontro contro il camion dei rifiuti: muore bambino di 7 anni



Un bambino di 7 anni è morto stamattina nello scontro tra l’auto su cui viaggiava, una Fiat Cinqucento guidata dal padre, e un camion dei rifiuti lungo la Strada Provinciale 19, detta della Bruciata, in località Cesano di Senigallia (Ancona). L’uomo, un 35enne di Monterado, ha perso il controllo della vettura, che è finita contro il mezzo pesante. Per il piccolo non c’è stato niente da fare.

Continua a leggere



Un bambino di 7 anni è morto stamattina nello scontro tra l’auto su cui viaggiava, una Fiat Cinqucento guidata dal padre, e un camion dei rifiuti lungo la Strada Provinciale 19, detta della Bruciata, in località Cesano di Senigallia (Ancona). L’uomo, un 35enne di Monterado, ha perso il controllo della vettura, che è finita contro il mezzo pesante. Per il piccolo non c’è stato niente da fare.

Continua a leggere

Continua a leggere