Serena Enardu dopo la svastica sulla torta: “Non ho commesso un reato. Ho ricevuto minacce di morte”



Serena Enardu con un lungo sfogo tramite Instagram, torna a parlare della bufera nata in questi giorni in seguito ad uno scatto in cui lei e la sorella si mostrano sorridenti dietro ad un torta su cui c’è una bandierina con una svastica. L’influencer dichiara: “Io non ho commesso nessun reato, ma chi mi minaccia di morte e mi appella in maniera oscena sì, non mandatemi messaggi minatori, il mio telefono finirà in procura”. L’ex gieffina, quindi, sembra intenzionata ad agire legalmente.

