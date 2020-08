Serena Rutelli nel mirino per presunti ritocchini: “Labbra a canotto? Non è nulla di eccessivo”



L’ex concorrente del Grande Fratello, nonché figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, ha replicato alle critiche velenose di chi l’ha punzecchiata sui social. Alcuni follower l’accusano di eccessivi ritocchini: “Non è nulla di eccessivo. Io non mi fermo mai ai pregiudizi, vado avanti per la mia strada perché so quanto valgo”.

