Serena Williams e la tenera foto con la figlia: “Mi copre le spalle, come per sempre farò con le sue”



Una dedica dolcissima quella che Serena Williams scrive per la sua piccola Olympia, affiancandola ad una foto ancor più bella. La campionessa di tennis, intenta ad indossare quello che ha tutta l’aria di essere un vestito da principessa, viene aiutata dalla bimba che a settembre compirà tre anni: la scena fermata in questo scatto non può che aver fatto un boom di like.

Continua a leggere



Una dedica dolcissima quella che Serena Williams scrive per la sua piccola Olympia, affiancandola ad una foto ancor più bella. La campionessa di tennis, intenta ad indossare quello che ha tutta l’aria di essere un vestito da principessa, viene aiutata dalla bimba che a settembre compirà tre anni: la scena fermata in questo scatto non può che aver fatto un boom di like.

Continua a leggere

Continua a leggere