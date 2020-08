Sesso in auto a Lignano, vengono scoperti ma concludono il rapporto: multa da 20 mila euro



Come ricostruito dalla polizia locale, i due cinquantenni pare non si siano scomposti alla vista del’agente che chiedeva loro di ricomporsi e anzi avrebbero proseguito le loro effusioni amorose davanti agli occhi dell’agente fino all’arrivo di altri poliziotti. Multati per atti osceni in luogo pubblico per un importo di diecimila euro a testa.

