Si ammala di Covid a marzo: dopo 170 giorni e 19 tamponi, Nada Cava è ancora positiva



Nada Cava è una donna di 49 anni originaria delle Marche, ma che da tempo vive in provincia di Teramo. Dallo scorso 13 marzo, quando ha scoperto di aver contratto il Covid-19, è in malattia. Dopo 170 giorni e tre ricoveri in ospedale, il 19esimo tampone risulta ancora positivo al coronavirus. Una storia travagliata che le è costata anche un posto di lavoro.

