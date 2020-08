Si perde tra i boschi e viene attaccata dalle vespe, donna in choc anafilattico a Pistoia



La donna si era persa tra i boschi col marito che non riesce a parlare, ossia può comunicare solo tramite un dispositivo elettronico. Fortunatamente tramite messaggi via Whatsapp l’uomo è riuscito a comunicare coi soccorritori che infine li hanno raggiunti assistendo la donna. La 50enne trasportata con l’elicottero in ospedale.

Continua a leggere



La donna si era persa tra i boschi col marito che non riesce a parlare, ossia può comunicare solo tramite un dispositivo elettronico. Fortunatamente tramite messaggi via Whatsapp l’uomo è riuscito a comunicare coi soccorritori che infine li hanno raggiunti assistendo la donna. La 50enne trasportata con l’elicottero in ospedale.

Continua a leggere

Continua a leggere