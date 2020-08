Silvio Berlusconi archivia Francesca Pascale e porta Marta Fascina a Villa Certosa



L’ex premier è stato avvistato in Sardegna durante una passeggiata in compagnia della sua nuova fiamma, la deputata forzista Marta Fascina. Gli scatti di Chi li immortalano mano nella mano, mentre si dirigono a bordo dello yacht di Ennio Doris. I due sembrano molto affiatati e la loro relazione andrebbe avanti già da alcuni mesi. Fotografata dalla rivista Gente, la coppia era atterrata ad Olbia a metà luglio. Già qualche mese prima Diva e Donna aveva svelato gli scatti di una vacanza relax in Svizzera: la storia con Francesca Pascale è definitivamente archiviata.

