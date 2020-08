Simnon Cowell, ideatore dei One Direction, si è fratturato la schiena cadendo dalla bicicletta



Simon Cowell, il noto produttore, ideatore dei One Direction e attualmente giudice di America’s Got Talent è stato ricoverato sabato scorso a causa di un incidente in cui è incorso mentre era in bicicletta. A rivelarlo è People che per primo ha dato la notizia, grazie anche alla nota inviatagli da un portavoce.

