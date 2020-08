Simona Izzo a un mese dall’incidente in barca: “Non posso fare le scale”, costretta a farsi aiutare



A un mese dall’incidente in barca a Capri che le costò un ricovero, Simona Izzo racconta di non essere ancora riuscita a tornare a muoversi liberamente. Ha ripreso a camminare da sola senza supporti ma non è ancora riuscita a riprendere la normale attività motoria. Per questo è costretta a servirsi di un montascale. “Mi manca la mia libertà” scrive l’attrice che dal 20 agosto tornerà a lavorare in tv.

