Simone Inzaghi diventa padre per la terza volta: è nato Andrea, il figlio avuto da Gaia Lucariello



“L’emozione non ha voce. Benvenuto Andrea”, così Gaia Lucariello annuncia via Instagram la nascita del figlio avuto da Simone Inzaghi, diventato padre per la terza volta. L’allenatore, ex compagno di Alessia Marcuzzi, è già padre di Tommaso, avuto dalla conduttrice volto Mediaset, e di Lorenzo.

