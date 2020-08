Sophie Turner fa gli auguri a Joe Jonas: “Buon compleanno al mio piccolo papà”



Sophie Turner scrive un dolce messaggio d’auguri a suo marito Joe Jonas nel giorno del suo 31esimo compleanno. La star di Game of Thrones non è particolarmente avvezza all’uso dei social, di fatti non sono molti gli scatti pubblicati insieme alla sua dolce metà. In questo giorno speciale, però, l’attrice fa gli auguri al suo compagno sottolineando che questo è il primo compleanno da neo-papà.

