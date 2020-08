Sparatoria a Catania, 2 morti e 4 feriti: ieri un uomo era stato colpito da proiettile al polpaccio



Il bilancio della sparatoria avvenuta questa sera poco prima delle 20 è di due morti e quattro feriti. I fatti si sono verificati nel popolare quartiere di Librino, in via Grimaldi. Gli inquirenti stanno anche considerando l’ipotesi che le sei persone coinvolte facciano parte di due gruppi criminali opposti. Anche ieri si era aperto il fuoco in quartiere della città e un uomo di 24 anni era rimasto ferito al polpaccio. Non è chiaro se i due eventi siano collegati.

Continua a leggere



Il bilancio della sparatoria avvenuta questa sera poco prima delle 20 è di due morti e quattro feriti. I fatti si sono verificati nel popolare quartiere di Librino, in via Grimaldi. Gli inquirenti stanno anche considerando l’ipotesi che le sei persone coinvolte facciano parte di due gruppi criminali opposti. Anche ieri si era aperto il fuoco in quartiere della città e un uomo di 24 anni era rimasto ferito al polpaccio. Non è chiaro se i due eventi siano collegati.

Continua a leggere

Continua a leggere