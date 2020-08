Spendono 180 euro in sushi e non pagano il conto: “Cinesi di m… Ci avete portato il Covid”



I fatti sono accaduti martedì sera nel ristorante cinese-giapponese “Majide” di Ciriè. I carabinieri stanno cercando, anche grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza, di identificare i sette ragazzi autori del gesto. Non è tanto per il conto o per il fatto che siano scappati – dice il proprietario – ma per gli insulti ricevuti contro la comunità”.

