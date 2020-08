Spiaggia e pizza offerte dal Papa ai più poveri. “Un po’ di vacanza per chi vive in strada”



Pulmini e automobili per portare i più poveri al mare: è l’idea del Vaticano, realizzata dal cardinale Konrad Krajewski, che si è occupato anche della sicurezza in materia di coronavirus. E alla sera, tutti in pizzeria. “A settembre vogliamo portare anche le donne con disturbi mentali che sono accudite dalle suore di madre Teresa”.

