Taranto, case in vendita a 1 euro per ripopolare la sua Isola: pubblicato il bando



Case a 1 euro per ripopolare l’Isola Madre di Taranto, il centro storico della città che divide il Mare Grande dal mar Ionio e che collega il quartiere di Tamburi, adiacente all’ex stabilimento dell’Ilva, alla parte orientale del capoluogo. È quanto ha deciso il Comune per gli immobili di 7 edifici nella Città Vecchia, pubblicando un bando con le schede degli edifici in allegato.

