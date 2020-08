Taranto, paziente perde una gamba dopo un intervento: 10 medici indagati per lesioni colpose



Dieci medici sono indagati a Taranto in seguito alla denuncia della famiglia di un uomo di 48 anni, che in seguito a un intervento chirurgico per l’inserimento di uno stent ha accusato pesantissime conseguenze tra cui lesioni al cuore e l’amputazione di una gamba. Sul caso indaga la Procura locale che ha disposto una periziza.

