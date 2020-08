Tartare di scottona ritirata dagli scaffali per la presenza di salmonella



Il richiamo dell’intero lotto delle confezioni di tartare di bovino adulto scottona è stato necessario per la presenza di Salmonella spp in alcuni campioni analizzati della carne confezionata. Il prodotto è confezionato per Lidl Italia e venduto nei negozi della stessa catena di supermercati. Il rimborso avverrà anche senza la presentazione dello scontrino.

