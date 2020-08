Teresanna Pugliese negativa al coronavirus mostra referto: “Basta dire che vado in giro a infettare”



L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è risultata negativa al test del Covid-19. Sui suoi social ha addirittura pubblicato la foro del referto medico, per rispondere alle critiche di chi l’accusa di diffondere il virus: “Hanno dichiarato il falso su di me, pensano che me ne vada in giro a infettare il prossimo”.

Continua a leggere



L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è risultata negativa al test del Covid-19. Sui suoi social ha addirittura pubblicato la foro del referto medico, per rispondere alle critiche di chi l’accusa di diffondere il virus: “Hanno dichiarato il falso su di me, pensano che me ne vada in giro a infettare il prossimo”.

Continua a leggere

Continua a leggere