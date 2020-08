Terremoto in Sicilia: scossa di magnitudo 3.4 al largo di Siracusa



Il sisma è stato registrato alle 6:24 in mare con ipocentro a 57 km di profondità ed epicentro oltre i 100 km dalla costa. Non si registrano danni a persone o cose. In Sicilia un’altra scossa era stata registrata ieri pomeriggio al largo di Messina con una intensità di 2.3.

