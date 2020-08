Thom Yorke e Dajana Roncione si sposano, a settembre le nozze da sogno a Bagheria



Dajana Roncione è l’attrice siciliana che ha recitato in Baaria di Giuseppe Tornatore e nella fiction Rai “Io sono Mia”, nei panni di Loredana Bertè, a fianco della protagonista Serena Rossi. Dal 2016 è legata alla star dei Radiohead, Thom Yorke. Oltre ad essere da sempre una fan sfegatata del cantautore, Dajana presto diventerà anche sua moglie. Alcuni quotidiani locali fanno sapere che le nozze si svolgeranno il prossimo 19 settembre in una location da sogno: è Villa Valguanera, a Bagheria, lo stesso posto in cui dove è stato girato “La dea Fortuna”.

