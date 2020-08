Tina Cipollari bacia Vincenzo Ferrara: vacanze in coppia per l’opinionista, non esiste alcuna crisi



In vacanza a Porto Ercole, in toscana, Tina Cipollari bacia il compagno Vincenzo Ferrara che appare coinvolto almeno quanto lei. Non c’è stata alcuna crisi tale da determinare un allontanamento tra i due. Il ristoratore fiorentino e la compagna vivono ancora serenamente la loro storia d’amore e le vacanze sembrerebbero avere confermato l’affinità di coppia che li lega da diversi anni.

