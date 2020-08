Torino, vanno a trovare la mamma in ospedale e scoprono che è morta da tre giorni



L’Asl To3 ha avviato un’indagine interna per accertare quanto accaduto all’ospedale di Venaria, dove una donna di 92 anni, Maria Greco, è deceduta senza che ne fosse informata la famiglia. A scoprirlo le due figlie, che purtroppo non potevano assistere da vicino la madre a causa delle norme anticontagio per il coronavirus. La 91enne, tuttavia, benché ricoverata il 2 luglio con un’insufficienza respiratoria, non era malata di coronavisrus.

