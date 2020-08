Toscana, nuovo focolaio in un centro di accoglienza per migranti: 13 positivi, tutti asintomatici



Un nuovo focolaio è stato individuato dalle autorità sanitarie toscane in un centro di accoglienza per richiedenti asilo a Porcari, in provincia di Lucca, al cui interno sono presenti 13 persone straniere positive, tutte asintomatiche. Il primo positivo è stato scoperto dopo essersi sottoposto al test sierologico per ragioni di lavoro.

