Traffico sulle autostrade a Ferragosto, le previsioni per il weekend del 15 e 16 agosto



Malgrado l’aumento dei contagi di coronavirus più di un italiano su due – il 54 per cento – si metterà in viaggio nel weekend di ferragosto per raggiungere mare, montagna o campagna. Quelle di oggi e dfluida.omenica saranno giornate da bollino rosso per il traffico, mentre domani la circolazione sarà più regolare e fluida.

Continua a leggere



Malgrado l’aumento dei contagi di coronavirus più di un italiano su due – il 54 per cento – si metterà in viaggio nel weekend di ferragosto per raggiungere mare, montagna o campagna. Quelle di oggi e dfluida.omenica saranno giornate da bollino rosso per il traffico, mentre domani la circolazione sarà più regolare e fluida.

Continua a leggere

Continua a leggere