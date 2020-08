Tragedia a Bolzano, bimbo di due anni muore precipitando da una finestra al quarto piano



Un bambino di due anni è morto a Bolzano dopo essere precipitato da una finestra al quarto piano di un condominio in via Europa. Trasferito d’urgenza all’ospedale San Maurizio dopo essere stato stabilizzato, è deceduto poco dopo per le ferite riportate. Al momento non ci sarebbero elementi che facciano pensare a qualcosa di diverso da un incidente.

