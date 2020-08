Tragedia a Palermo, bimbo di 4 mesi muore dopo crisi respiratoria: aperta un’indagine



Un bambino di 4 mesi è vita è morto all’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo dove era arrivato in preda ad una crisi respiratoria. I medici hanno provato a salvarlo, ma non ce l’hanno fatta. I familiari del piccolo hanno creato qualche momento di tensione all’ingresso del pronto soccorso dopo aver appreso la notizia. Il pm di turno ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia per capire le cause del decesso.

