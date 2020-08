Tragedia sfiorata a Palermo, i vigili urbani salvano una bambina di appena sei mesi



Il tutto è accaduto in via Ammiraglio Persano: una pattuglia è stata fermata da alcuni cittadini che hanno chiesto aiuto per le condizioni di una bambina di soli 6 mesi. La piccola era già cianotica. I vigili urbani si sono quindi affrettati a portarla al pronto soccorso. Entrata in codice rosso, è stata rianimata dal personale sanitario.

