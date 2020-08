Truffe, coppia vittima di vhishing: “Avevano informazioni personali e usavano il numero della banca”



Sottratti indebitamente ottomila euro a una giovane coppia veneta vittima di vishing, una forma di truffa simile alla più nota phishing, con l’obiettivo di ottenere informazioni utili ad entrare nei conti dei malcapitati, ma non più tramite un click, bensì al telefono. “Avevano informazioni molto personali e ci hanno chiamato col numero verde della nostra banca, che non ci ha mai mandato, in 25 minuti, neanche un alert”. L’istituto replica: “Abbiamo elevati standard di sicurezza e facciamo campagne di informazioni, colpite anche altre banche italiane”

