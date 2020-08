Turista si siede su Paolina Borghese e le spezza le dita del piede, Sgarbi: “Vandalo incosciente”



Vittorio Sgarbi, presidente della Fondazione Antonio Canova, ha denunciato un “episodio clamoroso”, verificatosi alla Gipsoteca di Possagno, in provincia di Treviso: un turista austriaco, per farsi un selfie, si è seduto sulla scultura raffigurante Paolina Borghese, spezzandole le dita del piede. “Sfregio inaccettabile. Chiarezza e rigore alle forze dell’ordine e alla magistratura per individuare il vandalo”.

