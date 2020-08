Uccisa dall’ex, la madre di Emanuela Urso: “Niente rose al funerale, gliele regalava lui”



“Le avevo detto che non era la persona per lei, ma lei si era fatta conquistare dalle sue rose rosse”. La madre di Emanuela Urso, uccisa a colpi di pistola da Gianfranco Trafficante sul pianerottolo della casa di lei a Vinovo (Torino) lo scorso 31 luglio, ha chiesto che non vengano portate in dono rose rosse al funerale di sua figlia. Le esequie si terranno il 7 agosto a La Loggia.

