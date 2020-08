Uccisi i due leoni inseparabili dello zoo di Los Angeles: “Non potevano vivere l’uno senza l’altra”



Sono morti Hubert e Kalisa, uccisi per mano dell’uomo, dopo una vita intera trascorsa in cattività, perché l’uno non poteva vivere senza l’altro e non avrebbe sopportato di restare da solo. Entrambi anziani e malati, i veterinari e i vertici dello zoo di Los Angeles hanno deciso di sottoporli ad eutanasia.

Continua a leggere



Sono morti Hubert e Kalisa, uccisi per mano dell’uomo, dopo una vita intera trascorsa in cattività, perché l’uno non poteva vivere senza l’altro e non avrebbe sopportato di restare da solo. Entrambi anziani e malati, i veterinari e i vertici dello zoo di Los Angeles hanno deciso di sottoporli ad eutanasia.

Continua a leggere

Continua a leggere