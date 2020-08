Ufficiale francese (in servizio in Italia) era spia russa: “Ha dato documenti top secret a Putin”



Il ministro della difesa francese Florence Parly: “Posso confermare che l’ufficiale superiore è sotto procedimento per attentato alla sicurezza”. Da quanto riportato da radio Europe 1, il militare era di stanza in una base militare in Italia. L’uomo, un tenente colonnello, è stato arrestato mentre stava rientrando nel nostro paese.

