Ustionato con l’acido dalla moglie a Brindisi: il video dopo l’aggressione



Un video pubblicato sul web da ‘Welcome Favelas’ mostra le immagini successive all’aggressione con l’acido avvenuta lo scorso 3 agosto a Brindisi. Nelle immagini si può vedere la vittima mentre chiede aiuto e alcuni passanti che si avvicinano per prestare soccorso. L’aggressione, ad opera della moglie del 52enne, è avvenuta mente i due discutevano in auto, fermi in strada.

Continua a leggere



Un video pubblicato sul web da ‘Welcome Favelas’ mostra le immagini successive all’aggressione con l’acido avvenuta lo scorso 3 agosto a Brindisi. Nelle immagini si può vedere la vittima mentre chiede aiuto e alcuni passanti che si avvicinano per prestare soccorso. L’aggressione, ad opera della moglie del 52enne, è avvenuta mente i due discutevano in auto, fermi in strada.

Continua a leggere

Continua a leggere