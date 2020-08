“Vai via dalla spiaggia”: neofascista romano aggredisce e insulta 18enne senegalese. Denunciato



Un quarantenne romano in vacanza in provincia di Grosseto è stato denunciato per lesioni personali con l’aggravante dell’odio razziale per aver aggredito e insultato un ragazzo senegalese di 18 anni che si trovava sulla spiaggia della Giannella con una comunità ternana. L’uomo, pieno di tatuaggi inneggianti al fascismo, è stato denunciato.

