Venduta per 10 milioni di euro l’Isola Gallinara in Liguria: l’ha acquistata un magnate ucraino



L’Isola di Gallinara, riserva naturale ricca di storia nei pressi della costa ligure e di fronte al Comune di Albenga, è stata venduta per 10 milioni di euro al magnate ucraino Olexandr Boguslayev, figlio del presidente della Motor Sich, storico fornitore dell’aviazione russa, che l’ha acquistata dai nove gruppi familiari piemontesi e liguri che per oltre 40 anni l’hanno posseduta in comproprietà.

