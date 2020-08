Verona, vede uomo nel fiume Adige, pompiere si tuffa ma viene spinto via: trascinato per 16 Km



Drammatici momenti durante i soccorsi sul fiume Adige in piena a Verona. Il vigile del fuoco è stato spinto via dalla stessa persona che stava soccorrendo e infine è stato tratto in salvo dai colleghi solo 16 chilometri più a valle dove è stato trascinato dalla corrente. Disperso l’altro uomo che probabilmente voleva suicidarsi.

