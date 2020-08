Veronica De Lellis fa gli auguri ad Andrea Iannone, i fan insorgono e lei: “Sarà sempre un amico”



Il rapporto tra la famiglia De Lellis e Andrea Iannone continua anche se la storia tra l’influencer e l’ex campione di Moto GP sia finita da un bel po’. Nel giorno del 31esimo compleanno dell’atleta, ecco che spuntano gli auguri di Veronica De Lellis che non esita a pubblicare una foto che ritrae l’atleta con piccola Matilda. I fan di Iannone non hanno apprezzato il gesto attaccando, come già era successo, la romana che ha subito risposto per le rime.

