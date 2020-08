Veronica e Giovanni di Uomini e Donne si sono lasciati: “Colpa mia”, “Da te solo briciole”



La coppia nata a Uomini e Donne Trono Over è scoppiata. Pare per un errore di Veronica Ursida, che ha ammesso le sue colpe: “Sei stato un signore e io ho sbagliato. Non mi perdonerò mai”. Giovanni Longobardi ha replicato con una frecciatina velenosa: “Cammino a testa alta. Ti ho dato 1000 possibilità, ne hai sprecate 2000”.

