Versilia, 25enne torinese va a trovare il padre, abusano di droghe e alcol, e muore



Voleva vedere suo padre, e la visita si è trasformata in tragedia: un 25enne di Torino ha perso la vita per un probabile mix di droga e alcol assunto assieme al padre e a un altro familiare. Per il ragazzo non c’è stato niente da fare, mentre l’uomo non è in pericolo di vita.

